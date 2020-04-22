Мишустин призвал губернаторов подавать в кабмин точные данные по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов подавать в правительство РФ точные данные по ситуации с коронавирусом, не допуская в них ошибок. На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава кабмина указал на ошибку губернатору Омской области Александру Буркову.

Глава субъекта РФ доложил Мишустину, что в области, по данным на 21 апреля, перепрофилировано под лечение больных с коронавирусом пять медучреждений с общим коечным фондом в 895 коек, а к 28 апреля этот показатель будет доведен до 1 546 койко-мест. "Медперсонал подготовлен, мы никаких проблем здесь не испытываем", - заверил Бурков.

Однако Мишустин, сверившись со своими бумагами, подготовленными к совещанию, заметил разночтение и указал на это губернатору. "По медперсоналу вы говорите, что не испытываете проблем. Но у вас укомплектация по процентовке, которая у меня есть, врачами - 20%, медсестрами - 43%, младшим медперсоналом - 2%. Это данные, которые я вижу в "первичке", - сказал премьер.

Бурков отметил, что в материалах премьер-министра о младшем медицинском персонале "какая-то ошибка". "Возможно это и ошибка, но посмотрите: это то, что у вас в ИЦК (предоставлено в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС), это первичные данные, которые поступают к нам", - подчеркнул глава кабмина.

"Александр Леонидович, коллеги, я прошу вас всех обращать внимание на данные - нам же с этим работать", - указал Мишустин.