Хабриева: при работе над поправками к конституции удалось предугадать новые вызовы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Экспертные оценки о готовности большинства россиян поддержать изменения в Конституции РФ были ожидаемы, так как предлагаемые поправки позволяют справиться как с нынешними вызовами, так и с будущими. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразила сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

"Эти экспертные оценки были ожидаемы. Почему-то все считали, что коронавирус многое затмил, значение поправок в том числе. Понятно, что сейчас многое важное в нашей жизни рассматривается через призму пандемического кризиса, но не до такой же степени, потому что поправки, которые были предложены и которые прошли все законодательные процедуры, включая рассмотрение заксобраниями субъектов РФ, уже сейчас начали работать, власти уже ориентируются на них при принятии практических решений", - сказала она.

"Очень верно, на опережение, были угаданы необходимые вызовы. То, что нужно человеку вчера, сегодня и завтра", - продолжила Хабриева. Она отметила, что "тысячи людей могут воспользоваться правом сохранить за собой рабочее место". "Это значит уверенность в будущем. Предпринимателям тоже может быть оказана поддержка, если они сохраняют рабочие места, им даются налоговые преференции", - добавила сопредседатель рабочей группы, отдельно также выделив закрепление поправками минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, так как МРОТ - "это основа практически всех социальных выплат".

"На самом деле, это беспрецедентная поддержка, но это все делается в русле тех изменений, которые предложены в качестве поправок в конституцию. Предложенные поправки сработали сейчас и будут работать потом. Они позволят развивать экономику", - резюмировала Хабриева.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что "готовность большинства россиян выразить свое мнение, даже сейчас, когда все заботы и внимание сконцентрированы вокруг сохранения здоровья из-за пандемии, подтверждает важность предложенных поправок".

Он подчеркнул, что для платформы "Россия - страна возможностей" особенно актуально, что в основном законе страны предложено закрепить координацию и общую ответственность федерального центра и регионов за молодежную политику. По мнению Комиссарова, молодежная политика таким образом ставится в один ряд с воспитанием, образованием, наукой, культурой и спортом.

Поддержка поправок

ВЦИОМ в среду опубликовал данные опроса, согласно которым 66% респондентов заявили, что приняли бы участие во всероссийском голосовании по поправкам к конституции, если бы оно прошло 22 апреля. Половина опрошенных высказались за принятие поправок. При этом, по экспертным прогнозам ВЦИОМ, если бы на участки пришли 52-54% избирателей, изменения поддержали бы 67-68%.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.