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Мишустин обсудил с вице-президентом Турции борьбу с коронавирусом и совместные проекты

Михаил Мишустин и Фуат Октай также обсудили организацию работы по возвращению граждан двух стран на родину

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай обсудили в ходе телефонного разговора меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и работу по возвращению граждан двух стран на родину, а также уделили внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

"Михаил Мишустин и Фуат Октай обменялись мнениями о предпринимаемых в России и Турции мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и организации работы по возвращению граждан двух стран на родину. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и совместным действиям по увеличению взаимного товарооборота. Затрагивалась также тематика реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах, включая сооружение в Турции атомной электростанции "Аккую" и эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Мишустин и Октай условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, а также в других областях, представляющих взаимный интерес, добавили в пресс-службе.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили наращивание совместных усилий по борьбе с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии, сотрудничество в энергетике и других сферах.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичТурцияРоссияОктай, ФуатПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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