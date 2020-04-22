Грызлов заявил, что Киев подрывает возможности для улучшения ситуации в Донбассе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в режиме видеоконференции, не отличалось результативностью. Это констатировал после окончания встречи полпред России Борис Грызлов.

"На прошлой неделе Киев и Донбасс провели обмен, взаимное освобождение удерживаемых лиц. В Донецк и Луганск смогли вернуться 14 человек, на киевскую сторону 20 человек, - напомнил он. - Взаимный обмен мог состояться существенно раньше. Если необходимые уроки будут извлечены, то дальнейшие договоренности Киева и Донбасса могут быть достигнуты и реализованы более оперативно. Однако сегодня из-за неконструктивной позиции Киева этого не произошло".

Особенно непростая ситуация, по словам Грызлова, сложилась в политической подгруппе и подгруппе по безопасности.

"Даже в день обмена, освобождения удерживаемых лиц зафиксированы новые обстрелы со стороны ВСУ, - отметил он. - Раньше на линии соприкосновения Киева и Донбасса удавалось обеспечить дни тишины, сейчас нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. Фактически киевская сторона подрывает реальную возможность улучшить ситуацию в регионе".

"Если говорить о повестке сегодняшней видеоконференции, то ее реализация была крайне низкой, - констатировал российский полпред. - Киевская сторона не представила в контактную группу на согласование с Донбассом проекты политических документов, которые должна была подготовить и внести. Киев отказывается предоставить даже перечень вопросов для урегулирования политического конфликта, а также свое видение их согласования. Это выглядит странным на фоне постоянных публичных заявлений Киева о приверженности минскому процессу".

"Из-за позиции киевской делегации нет решений по вопросам безопасности, остаются несогласованными новые участки разведения сил и средств. По той же причине не согласованы шаги по восстановлению социально-экономических связей Киева и Донбасса", - резюмировал Грызлов.