Слуцкий считает, что Россия не утратит своих позиций в мире из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия сохранит своих позиции на мировой арене после спада пандемии коронавируса, в то время как многие национальные элиты в других странах перед лицом всемирной угрозы показали архаичность своих подходов. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе презентации в ТАСС доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

"Опасения о том, что Россия, увлекшись борьбой с коронавирусом, потеряет завоеванные лидерские позиции не совсем также правильны. Россия своих позиций не потеряет. Другое дело, что сегодня архиважно как никогда ранее стоять на земле, опираться на реалии и, конечно, четко планировать все стратегические шаги", - сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что "многие ныне уже бывшие элиты" в ряде европейских стран "сегодня в период пандемии показали свою архаичность в подходах к вызовам современного мира". Слуцкий при этом отметил, что прежние мировые проблемы с началом пандемии не исчезли, а, напротив, начали усугубляться. "Главная проблема, очерченная в докладе, это борьба за контуры нового миропорядка", - добавил он.

"Пандемический кризис обострил национальный эгоизм. Посмотрите, что произошло в Европе - все проповедуемые с такой силой, в том числе на площадке институтов Евросоюза и в Европейском парламенте, идеалы пресловутой евроатлантической солидарности просто не существуют", - констатировал Слуцкий. По его словам, многие страны, в том числе Италия, "были вынуждены борьбу за выживание людей абсолютно самостоятельно".