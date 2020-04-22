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Отставки и назначения
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Путин освободил от должности замглавы СК - руководителя ГВСУ Александра Сорочкина

Александр Сорочкин занимал эту должность с 2011 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителя Главного военного следственного управления СК России Александра Сорочкина. Соответствующий указ президента размещен на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы", - говорится в тексте указа.

Сорочкин перешел в СК после службы в органах государственной безопасности. С 1 декабря 2007 года он был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ - руководителем военного следственного управления. С 2011 года занимал должность замглавы СК - руководителя ГВСУ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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