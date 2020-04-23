Миронов предложил выплачивать по 12 130 рублей всем безработным россиянам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в среду направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о выплате пособия в размере 12 130 рублей всем безработным россиянам вне зависимости от даты их увольнения. Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС.

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Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка.

"Вышеуказанные гарантии не распространяются на граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными до 1 марта 2020 года. Указанное обстоятельство негативно отражается как на одиноко проживающих безработных гражданах, так и на безработных гражданах, имеющих детей", - отмечается в письме.

"В связи с изложенным и в целях сохранения конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, в том числе при получении социальной поддержки государства, прошу вас рассмотреть возможность внести изменения в вышеуказанное постановление правительства РФ, предусматривающие осуществление выплаты пособия по безработице в размере 12 130 рублей всем гражданам РФ, уволенным и признанным в установленном порядке безработными вне зависимости от даты увольнения и признания гражданина безработным", - указывается в обращении.

Во вторник с аналогичной просьбой к премьеру обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).