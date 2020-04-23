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Пандемия коронавируса нового типа

Хинштейн сообщил, что в Госдуме пока не рассматривают регулирование "онлайн-митингов"

Такие инициативы могут возникнуть, если IT-компании окажутся не способны эффективно реагировать на подобные акции, отметил парламентарий

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Инициативы по правовому регулированию "онлайн-митингов" пока не поступали в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, но могут возникнуть, если IT-компании окажутся не способны эффективно реагировать на подобные акции. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил председатель комитета Александр Хинштейн.

В понедельник жители разных городов России, находясь в самоизоляции, начали в сервисах "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" оставлять метки вокруг городских администраций и комментарии с требованиями снять ограничения из-за коронавируса. В пресс-службе "Яндекса" ТАСС подчеркивали, что указанные приложения не могут быть площадкой для выражения мнения по политическим вопросам.

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"Нужно посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться, насколько сами участники рынка в состоянии подобного рода вещи регулировать, - сказал Хинштейн. - Я про инициативы не слышал. Это не означает, что их нет. У нас каких-либо на данный момент в комитете инициатив нет".

По его словам, необходимо понять, как будут юридически квалифицироваться такие действия и "насколько операторы в состоянии с правовой точки зрения на это реагировать". "Вопрос в том, есть ли у них этот механизм или нет. Если мы поймем, что такого механизма нет, не исключаю, что нам придется вмешиваться. Но прежде, конечно же, детально обсудим с рынком", - отметил парламентарий.

Первый замглавы комитета Сергей Боярский, в свою очередь, призвал аккуратно подходить к регулированию "онлайн-митингов", особенно в условиях ограничений в связи с пандемией коронавируса. "Мы все-таки должны понимать, что люди испытывают сильнейший стресс и, на мой взгляд, право каждого человека, в том числе достаточно эмоционально, высказывать свое мнение по поводу происходящего, - считает депутат. - Если там нет призывов к насилию, к противоправным действиям, то, на мой взгляд, не нужно преувеличивать и противодействовать такого рода выражению своей позиции".

Следить за аполитичностью

Дополнительное правовое регулирование является крайней мерой, IT-компании должны сами следить за аполитичностью своих сервисов, полагает член комитета по информполитике Антон Горелкин. "Дополнительное правовое регулирование - это крайний вариант в данной ситуации. Пока речь об этом не идет. На данный момент не прорабатывается никаких сценариев в правовом сегменте", - заверил Горелкин.

По его мнению, IT-компаниям, в частности "Яндексу", следует "оперативно вычищать" посторонний контент, мешающий работе сервисов. "Если мы увидим риски, то дополнительное правовое регулирование будем прорабатывать. Но я все-таки надеюсь и верю, что наши компании смогут отрегулировать эту историю самостоятельно и оперативно реагировать, следить за аполитичностью своих сервисов", - отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что такие ограничения должны распространяться на все политические силы независимо от степени их оппозиционности. "Правила должны быть для всех", - уверен он. В интернете, добавил депутат, существует множество платформ для работы с избирателями и организации сетевых флешмобов. "Не стоит спамить и засорять очень важный и полезный сервис ["Яндекс.Навигатор"]", - заключил Горелкин.

Теги
РоссияБоярский, Сергей МихайловичГорелкин, Антон ВадимовичХинштейн, Александр ЕвсеевичПандемия коронавируса нового типа
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