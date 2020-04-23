Мишустин переназначил Барщевского полпредом кабмина в КС РФ и Верховном суде

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Михаила Барщевского полномочным представителем правительства Российской Федерации в Конституционном суде (КС) и Верховном суде Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Барщевского Михаила Юрьевича полномочным представителем правительства в Конституционном суде и Верховном суде РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте кабмина, Барщевский с 26 июля 2001 года занимал пост полномочного представителя правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах РФ.

Отдельными распоряжениями Мишустин также переназначил Александра Синенко полномочным представителем правительства в Государственной думе, Андрея Яцкина - полпредом правительства в Совете Федерации.