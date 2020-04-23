В МИД РФ назвали ущербной критику в адрес ВОЗ и Китая за "сокрытие" фактов о коронавирусе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Критика со стороны ряда стран в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая за якобы имевшее место сокрытие фактов об эпидемии коронавируса ущербна. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев в ходе онлайн-презентации доклада клуба "Валдай" "БРИКС и пандемия соперничества".

"Наблюдаются явно политизированные попытки некоторых снять с себя ответственность, переложить ее на других, найти где-то виновных. В частности, возложить на ВОЗ или Китай вину за якобы сокрытие неких фактов, данных, связанных с COVID-19. Такую логику нельзя назвать иначе, как ущербной", - подчеркнул он.

Дипломат констатировал, что кризис высветил острую необходимость совершенствования системы глобального управления. По его словам, нынешняя западноцентричная модель экономической глобализации, ориентированная на обеспечение главенства и процветания узкой прослойки одних государств за счет других, продемонстрировала неспособность дать ответ на пандемию и спровоцированные ею серьезные трудности для мировой экономики и финансов.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Во вторник генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт разместил заявление, в котором сообщил, что власти штата подали исковую жалобу в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Шмитт утверждает, что правительство КНР, Коммунистическая партия Китая, а также ряд чиновников и госучреждений в конце 2019 года препятствовали распространению информации об инфекции, задерживали лиц, осведомленных о проблеме, а также не разглашали данные, подтверждающие опасность заражения вирусом. Как указывается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури и нанесли штату экономический ущерб. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отверг эти обвинения.