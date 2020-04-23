Песков: дата возможного саммита в астанинском формате по видеосвязи пока не определена

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Конкретной даты возможного саммита в астанинском формате по видеосвязи пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока конкретной даты нет, дипломаты ведут общение", - сказал он.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду поддержал предложенную главой Турции Тайипом Эрдоганом идею о проведении саммита в астанинском формате по видеосвязи. Последний раунд переговоров в астанинском формате по урегулированию ситуации в Сирии состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте 2020 года.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до обострения ситуации с распространением коронавируса предполагалось организовать консультации в Иране.