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Песков заявил, что точной даты проведения онлайн-саммита "пятерки" СБ ООН пока нет

Саммит пройдет в формате видеоконференции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дата проведения саммита пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции пока не определена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Точная дата упомянутой телеконференции пока не определена, продолжаются контакты по дипломатическим каналам", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в преддверии этого онлайн-саммита, представитель Кремля отметил, что "пока еще Борис Джонсон болен (5 апреля он был госпитализирован с COVID-19 - прим. ТАСС), он еще не вернулся к исполнению своих обязанностей". "Безусловно, все в России желают ему скорейшего выздоровления и победы на этим неприятным заболеванием", - добавил Песков.

17 апреля президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции. В состав "пятерки" Совета Безопасности вместе с Россией и Францией входят США, Китай и Великобритания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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