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Песков заявил, что планов по проведению саммита "нормандской четверки" нет

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация с реализацией минских договоренностей оставляет желать лучшего

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Планов провести саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского кризиса, в том числе в формате видеосвязи нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в целом ситуация с исполнением минских договоренностей оставляет желать лучшего.

"Пока никаких набросков по этому поводу нет, - сказал он. - Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего".

Поэтому, добавил Песков, "в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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