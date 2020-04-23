Песков заявил, что планов по проведению саммита "нормандской четверки" нет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Планов провести саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского кризиса, в том числе в формате видеосвязи нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в целом ситуация с исполнением минских договоренностей оставляет желать лучшего.

"Пока никаких набросков по этому поводу нет, - сказал он. - Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего".

Поэтому, добавил Песков, "в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет".