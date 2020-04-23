Постпредство РФ при ООН обвинило Запад в политизированности из-за позиции по коронавирусу

ТАСС, 23 апреля. Западные страны и их союзники, заблокировавшие принятие Генеральной Ассамблеей ООН декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом, расписались в своей неспособности отказаться от политизированных подходов и узких интересов даже перед лицом глобальной угрозы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте постоянного представительства России при ООН.

Как напомнили в постпредстве, "22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств вновь воспрепятствовала принятию предложенного Россией проекта декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом, соавторами которого вместе с РФ выступили 34 страны - члена организации". В ее основе лежало стремление призвать партнеров к объединению усилий для противодействия пандемии и поддержать развивающиеся страны, в том числе, путем снятия действующих против них односторонних санкций.

В документе также подчеркивалась важность всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медпрепаратов и их доступности, оказания международными финансовыми институтами поддержки нуждающимся странам, направления срочной гуманитарной помощи. Осуждались проявления расизма и ксенофобии в контексте борьбы с инфекцией, акцентировалась необходимость уважения прав человека. При подготовке нового текста, указали в постпредстве, учитывалась предыдущая международная инициатива по борьбе с пандемией - заявление "Группы 77" и Китая по теме коронавируса, которое является официальным документом Генассамблеи ООН.

"Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов, - подчеркнули в постпредстве. - Они четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом - не более чем пропагандистский прием. Нельзя одной рукой помогать, а другой сдавливать удавку на шее тех, кому помогаешь".

Россия однако не собирается оставлять своих усилий по объединению международного сообщества в борьбе с коронавирусом. "В контакте с единомышленниками и всеми заинтересованными в конструктивном диалоге делегациями продолжим работать над тем, чтобы обеспечить ориентированный на практический результат вклад Генассамблеи ООН в глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19, - говорится в сообщении. - В этой связи приветствуем решение Председателя Генассамблеи назначить постпредов Афганистана и Хорватии при Организации координаторами переговорного процесса в рамках ГА ООН по инициативам, связанным с коронавирусом".