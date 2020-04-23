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Кризис на Украине
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Постпред РФ при ОБСЕ призвал Берлин и Париж оценить соответствие слов Зеленского "Минску"

Украинский лидер 17 апреля в своем выступлении обозначил приоритеты в урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, важно "прежде всего получить свою территорию", а лишь затем задуматься над проведением местных выборов

ВЕНА, 23 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратился с призывом к Германии и Франции оценить соответствие высказываний президента Украины Владимира Зеленского минскому комплексу мер и итогам саммита "нормандской четверки" в Париже.

Российский постпред выступил в четверг на заседании постсовета ОБСЕ, которое впервые состоялось в онлайн-режиме из-за пандемии нового коронавируса.

Лукашевич указал на телевизионное выступление президента Украины Владимира Зеленского 17 апреля, где тот обозначил приоритеты в урегулировании конфликта в Донбассе. "По его убеждению, важно "прежде всего получить свою территорию" и выйти к границе, а лишь затем задуматься над проведением местных выборов. Как такое видение стыкуется с минским комплексом мер и итогами "нормандского" саммита в Париже? Хотелось бы услышать на этот счет мнение коспонсоров минского процесса - коллег из Германии и Франции", - призвал российский дипломат.

В Минске 12 февраля 2015 года был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако Киев до настоящего времени блокируют все шаги по политическому урегулированию.

Последний саммит в нормандском формате с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса.

Доклад специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Лукашевич также отметил, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо выпустить тематический доклад о жертвах и разрушениях в Донбассе.

"Были бы признательны господину Яшару Халиту Чевику за информацию о том, когда и СММ сможет выпустить очередной тематический доклад о жертвах и разрушениях в Донбассе. Последний такой документ был обнародован Миссией в сентябре 2017 года. Пауза слишком затянулась, - сказал Лукашевич. - Кроме того, ожидаем четкой и объективной фиксации СММ нарушений Киевом обязательств ОБСЕ и на остальной территории Украины, включая дискриминацию в сфере языка и образования. Нужно отслеживать и нападки на Украинскую православную церковь".

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