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Пандемия коронавируса нового типа

Слуцкий считает, что угрозы США в адрес Ирана нагнетают обстановку на фоне пандемии

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что все страны сейчас стоят "перед лицом общего беспрецедентного вызова"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. США своими угрозами уничтожать катера Ирана, создающие препятствия американским судам, лишь нагнетают обстановку в регионе на фоне продолжающейся в мире борьбы с пандемией коронавируса. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Угрозы США в адрес Ирана относительно возможности огня по военным катерам только нагнетают обстановку. Подобная риторика возвращает к январским событиям, когда Вашингтон уже поставил регион на грань опасного противостояния, отдав приказ об убийстве генерала [Касема] Сулеймани на территории суверенного Ирака", - сказал депутат. По словам Слуцкого, продолжение агрессивной антииранской политики никак не вяжется с обсуждаемыми сегодня "предложениями об установлении всеобщего перемирия на время борьбы с пандемией".

"США цинично используют любую возможность по продвижению собственных интересов, невзирая ни на "коронафактор", ни на вопросы общей стабильности и безопасности. Ирану нужно помогать бороться с COVID-19, а не продолжать душить его санкциями или создавать излишнее военное напряжение в регионе", - подчеркнул глава комитета, напомнив, что страны сейчас стоят "перед лицом общего беспрецедентного вызова".

Слуцкий также допустил, что угрозы Трампа в адрес Ирана могут быть связаны с предстоящими в США президентскими выборами. "Однако маленькая победоносная война в условиях пандемии - это не лучший (если не сказать преступный) способ поднять предвыборный рейтинг", - считает глава комитета.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море. В ответ на это в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами сказал, что иранские ВС готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны.

Теги
СШАИранРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПандемия коронавируса нового типа
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