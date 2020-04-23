Слуцкий считает, что угрозы США в адрес Ирана нагнетают обстановку на фоне пандемии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. США своими угрозами уничтожать катера Ирана, создающие препятствия американским судам, лишь нагнетают обстановку в регионе на фоне продолжающейся в мире борьбы с пандемией коронавируса. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Угрозы США в адрес Ирана относительно возможности огня по военным катерам только нагнетают обстановку. Подобная риторика возвращает к январским событиям, когда Вашингтон уже поставил регион на грань опасного противостояния, отдав приказ об убийстве генерала [Касема] Сулеймани на территории суверенного Ирака", - сказал депутат. По словам Слуцкого, продолжение агрессивной антииранской политики никак не вяжется с обсуждаемыми сегодня "предложениями об установлении всеобщего перемирия на время борьбы с пандемией".

"США цинично используют любую возможность по продвижению собственных интересов, невзирая ни на "коронафактор", ни на вопросы общей стабильности и безопасности. Ирану нужно помогать бороться с COVID-19, а не продолжать душить его санкциями или создавать излишнее военное напряжение в регионе", - подчеркнул глава комитета, напомнив, что страны сейчас стоят "перед лицом общего беспрецедентного вызова".

Слуцкий также допустил, что угрозы Трампа в адрес Ирана могут быть связаны с предстоящими в США президентскими выборами. "Однако маленькая победоносная война в условиях пандемии - это не лучший (если не сказать преступный) способ поднять предвыборный рейтинг", - считает глава комитета.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море. В ответ на это в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами сказал, что иранские ВС готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны.