Россия отмечает усилия Турции по вытеснению боевиков из района трассы М4 в Идлибе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Москва отмечает усилия Анкары по вытеснению террористов, препятствующих патрулированию трассы М4 в сирийском Идлибе, и рассчитывает, что отмежевание умеренных боевиков от террористов все-таки произойдет. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Идлибе российские и турецкие военные в соответствии с дополнительным протоколом от 5 марта создают коридор безопасности вдоль трассы М4 и налаживают регулярное совместное патрулирование, однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований.

"В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4 и рассчитываем, что в конечном счете произойдет отмежевание так называемых умеренных боевиков от террористов при нейтрализации последних", - сказала Захарова.

Дипломат также напомнила о прошедшей в минувшую среду телеконференции глав МИД стран - гарантов астанинского формата (Россия, Турция, Иран). В ходе переговоров были подробно рассмотрены вопросы о ситуации на земле, задача необходимой гуманитарной помощи сирийцам и продвижение политического процесса, добавила официальный представитель МИД.