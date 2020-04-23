Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты, - сообщила она. - В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе".

"Подобные шаги украинской дипломатии не перестают удивлять, - отметила дипломат. - В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, МИД Украины направляет все силы на бомбардировку государства-агрессора, как они нас называют, грозными нотами протеста".

В этой связи официальный представитель российского дипломатического ведомства призвала украинских коллег "экономить на бумаге". "Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельной реальности, - продолжила она. - Сначала отрезают Крым от воды, электричества, вводят блокаду Донбасса, а затем требуют отчета о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавирусной инфекции. Это как-то уже даже очень смешно".

Захарова напомнила о том, что "Киев имеет возможность прямого диалога с Донецком и Луганском, если украинские власти действительно озабочены судьбой и здоровьем проживающих там людей". "Россия не является стороной в конфликте на юго-востоке Украины и не осуществляет контроль над территорией Донбасса", - добавила она.

"Вопрос о принадлежности Крыма закрыт, - подчеркнула в заключение официальный представитель МИД РФ. - Республика Крым и Севастополь в 2014 году добровольно воссоединились с Россией. Все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над Крымским полуостровом, - будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки, а также проведение выборов - будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения".