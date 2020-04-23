{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД России обратил внимание на сообщения о коронавирусе среди военных США в Сирии

В министерстве подчеркнули, что факты об этом замалчиваются

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. МИД РФ обратил внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом среди американских военных в Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Поступают сообщения о взрывном росте распространения коронавирусной инфекции среди американских военнослужащих [в Сирии] и о том, что эти факты замалчиваются", - сказал она.

Захарова подчеркнула, что американские войска находятся в Сирии незаконно: "Значит, Вашингтон несет полную ответственность за гражданское население и обеспечение его гуманитарных нужд на подконтрольных ему территориях в Заевфратье и на юге, в районе Эт-Танфа, где находится печально известный лагерь для перемещенных лиц Эр-Рукбан".

Кроме того, дипломат обратила внимание на сообщения о помощи США курдской администрации на северо-востоке Сирии. "Помощь действительно странная. Как отмечается, американцы передали курдам не только медицинские материалы для дезинфекции, но и средства для подавления беспорядков среди заключенных, что к категории гуманитарной помощи отнести, согласитесь, сложно", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ выразила опасения, что распространение коронавируса на северо-востоке Сирии, где располагаются тюрьмы и лагеря беженцев, доступ в которые практически отсутствует, грозит обернуться "настоящей катастрофой и сделать невыносимыми и без того тяжелые условия жизни людей".

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
МИД: утверждения США о содействии РФ в инциденте с применением хлора в Думе неприемлемы
Инцидент произошел 7 апреля 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС