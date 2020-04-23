МИД России обратил внимание на сообщения о коронавирусе среди военных США в Сирии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. МИД РФ обратил внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом среди американских военных в Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Поступают сообщения о взрывном росте распространения коронавирусной инфекции среди американских военнослужащих [в Сирии] и о том, что эти факты замалчиваются", - сказал она.

Захарова подчеркнула, что американские войска находятся в Сирии незаконно: "Значит, Вашингтон несет полную ответственность за гражданское население и обеспечение его гуманитарных нужд на подконтрольных ему территориях в Заевфратье и на юге, в районе Эт-Танфа, где находится печально известный лагерь для перемещенных лиц Эр-Рукбан".

Кроме того, дипломат обратила внимание на сообщения о помощи США курдской администрации на северо-востоке Сирии. "Помощь действительно странная. Как отмечается, американцы передали курдам не только медицинские материалы для дезинфекции, но и средства для подавления беспорядков среди заключенных, что к категории гуманитарной помощи отнести, согласитесь, сложно", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ выразила опасения, что распространение коронавируса на северо-востоке Сирии, где располагаются тюрьмы и лагеря беженцев, доступ в которые практически отсутствует, грозит обернуться "настоящей катастрофой и сделать невыносимыми и без того тяжелые условия жизни людей".