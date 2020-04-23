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Политический кризис в Венесуэле
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Захарова заявила, что США утратили доверие к своему ставленнику Гуайдо

По словам официального представителя МИД России, об этом свидетельствует то, что план демократического перехода анонсировал госсекретарь США Майкл Помпео, а не так называемый и.о. президента Венесуэлы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. США утратили доверие к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо и списывают его со счетов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Сам факт того, что план некого демократического перехода анонсировал госсекретарь США [Майкл Помпео], а не так называемый и.о. президента Венесуэлы [Хуан] Гуайдо, - это свидетельство того, что сами американцы уже не доверяют своему ставленнику, по сути, видимо, списывают его со счетов", - указала она.

Госсекретарь США Майкл Помпео огласил 31 марта план урегулирования кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену американских санкций. Как уточнил Помпео, США предлагают учредить государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов. Последние, по замыслу США, должны состояться через 6-12 месяцев.

При этом, как пояснил Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро и Гуайдо должны признать, что переходное правительство является единственным органом исполнительной власти во время переходного периода. В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана все сохраняющиеся американские санкции будут отменены, заверил госсекретарь.

Обвинения Мадуро

Захарова заявила, что анонсированный Вашингтоном план о демократическом переходе в Венесуэле плохо сочетается с объявленным вознаграждением за голову президента этой страны Николаса Мадуро.

"Такая наигранная конструктивность предложения Вашингтона никак не вяжется с решением американских властей назначить вознаграждение за голову Мадуро, которого, кстати, уже обвинили во всех смертных грехах, - сказала она. - Также это странно выглядит на фоне решения развернуть в акватории Карибского моря военные учения, нацеленные на установление фактически морской блокады суверенной страны".

"Не можем позитивно реагировать на подобное дипломатическое новшество США, которое и новшеством не назовешь, ведь цель осталась прежней: отстранить от власти действующего законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Позиция России

Захарова заявила, что США не должны использовать неверную трактовку позиции России в отношении Венесуэлы, утверждая, что Москва якобы не готова поддерживать президента страны Николаса Мадуро.

"Нас начали интерпретировать [американцы]. Стали утверждать, что Россия якобы отворачивается от Мадуро, Россия якобы готова поддерживать венесуэльского лидера лишь с трибуны ООН, а в основе интереса к Каракасу лежат сугубо геополитические соображения, - сказала Захарова. - У нас большая просьба к американским коллегам: слушайте, что мы говорим, не надо придумывать того, что мы не говорим, используйте прямые цитаты. Мы оперативно выкладываем все, что мы говорим, на сайте, в аккаунтах в соцсетях и, кстати, переводим на английский язык для вас".

По словам дипломата, американцы исказили планы российского правительства, чтобы показать руководству Венесуэлы отсутствие внешней поддержки, а сторонников Мадуро убедить в шаткости его положения и необходимости выступить против президента.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
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