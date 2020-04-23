МИД РФ призывает Норвегию остановить антироссийский маховик и вернуться к сотрудничеству

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Осло отказаться от конфронтационных подходов в отношении России и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в традициях добрососедства. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает сожаление, что эта страна играет во всех заокеанских антироссийских сценариях весьма деятельную роль. Многовековые традиции добрососедских отношений с нашей страной принесены в жертву чужим интересам, в том числе и финансовым. На фоне заметного снижения динамики двустороннего взаимодействия набирает обороты маховик направленных против России военных приготовлений. Мы призываем Осло пересмотреть эти деструктивные подходы и выстраивать долгосрочное сотрудничество с нашей страной на основе взаимного уважения и учета интересов", - сказала она.

Захарова напомнила, что в последние годы Норвегия заняла во внешнеполитических планах США и НАТО "место передового рубежа по сдерживанию России".

"В стране неуклонно наращивается военный потенциал, модернизируется соответствующая структура, открываются центры подготовки воинских подразделений союзников, расширяются склады хранения вооружения и техники морпехов США, регулярно проводятся масштабные учения. Норвегия также задействована в подтягивании к альянсу внеблоковых стран - Финляндии и Швеции", - указала дипломат.