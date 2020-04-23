Захарова призвала США разобраться с проблемами в области свободы СМИ, а не обвинять Россию

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в четверг на брифинге очередные заявления США о якобы неблагоприятном положении дел со свободой СМИ в России, призвала Вашингтон предпринять конкретные действия по исправлению проблем в данной сфере в собственной стране.

"Обратили внимание на участившиеся попытки наших американских партнеров представить в неблагоприятном свете ситуацию со свободой СМИ в России в непростых условиях пандемии, - сообщила дипломат. - Полагаем, что такая оценка носит ярко выраженный политизированный характер, так как она опирается не на факты, а на свою трактовку материалов, высказываний и интервью. Призываем американских партнеров воздержаться от действий, которые можно было бы с легкостью квалифицировать как вмешательство во внутренние дела России".

Захарова призвала Вашингтон сфокусироваться на собственных проблемах в этой области, которых, как подчеркнула дипломат, сохраняется немало. "Эти проблемы отнюдь не ограничиваются негативной риторикой американских официальных лиц в отношении представителей прессы, - отметила она. - Так, например, по многочисленным свидетельствам международных правозащитных организаций, в США продолжают повторяться случаи физического насилия над медиасотрудниками, применение таких форм давления на прессу, как судебные иски. Тревогу правозащитников также вызывает особый досмотр журналистов при пересечении американской границы и принуждение к раскрытию официальных источников информации".

Захарова указала на дискриминацию, которой подвергаются в США иностранные СМИ, в том числе и российские. "Вокруг RT и Sputnik усиленно формируется атмосфера враждебности, недоверия, - пояснила дипломат. - А закон США о регистрации иностранных агентов не позволяет китайским СМИ полноценно осуществлять свою журналистскую деятельность".

Вместе с тем зачистки медиапространства обходят стороной сайт "Миротворец". "Он продолжает успешно функционировать на американских серверах, хотя несет прямую угрозу всем журналистам, включенным в его базу, - отметила Захарова. - Ожидаем от США не показной заботы о свободе слова во всем мире, а конкретных действий по исправлению ситуации с правами СМИ, в первую очередь в их собственной стране".