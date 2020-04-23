Захарова назвала беспочвенными заявления представителей США о лишении Уилана медпомощи

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан находится в хорошей форме и располагает необходимой медицинской помощью в РФ, все заявления американской стороны об обратном не соответствуют действительности. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с момента ареста Уилана регулярно посещают сотрудники посольств всех четырех стран (США, Великобритании, Канады и Ирландии), гражданином которых он является. "Они прекрасно знают, что Уилан находится в хорошей физической форме, при необходимости незамедлительно получает квалифицированную помощь в медицинской части следственного изолятора", - сказала Захарова.

"Поэтому заявления о том, что Уилан лишен врачебной помощи, они не просто беспочвенны. Это неправда", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что для Уилана было организовано обследование в одной из городских больниц, которое "не выявило серьезных опасных заболеваний".

"Также в связи с американскими заявлениями хотела бы отметить, что ему были предложены варианты провести в том числе и небольшую хирургическую операцию, если его бы это устроило. Он от нее отказался", - добавила она.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.