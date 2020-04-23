МИД назвал параноидальными инсинуациями выводы Сената США о вмешательстве России в выборы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала параноидальными инсинуациями звучащие из Сената США заявления о "российском вмешательстве".

"Что это была за методология, понять невозможно, потому что 90% доклада засекречено. Никаких доказательств, разумеется, не приводится. Все как всегда штампами увязывается с красивыми фразами, уже вбитыми в сознание американских избирателей", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

"Читать такое четвертый год подряд и грустно, и смешно одновременно. Очевидно, что параноидальные инсинуации, которые не подкреплены ни одним фактом, - это продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США, - сказала дипломат. - Они с непостижимым упорством обвиняют Россию в собственных провалах и стараются раскрутиться в новой предвыборной гонке, опять же за счет этой антироссийской кампании".

По словам Захаровой, на фоне подобных заявлений с американской стороны Москве становится все сложнее вести конструктивный диалог с Вашингтоном, в том числе в интересах решения реальных общемировых проблем. "Мы будем надеяться, что к американским сенаторам все же придет осознание бессмысленности и вредоносности подобного рода деятельности", - заключила официальный представитель МИД.

Комитет Сената США по разведке 21 апреля представил четвертую часть доклада, посвященного теме приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. В ней заявляется, что законодатели проанализировали и в целом одобрили методологию работы спецслужб США по выявлению "деструктивных действий Москвы".