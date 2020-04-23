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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудил с главой МИД Индии борьбу с коронавирусом

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар обсудили в четверг по телефону борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в борьбе с новой коронавирусной пандемией в свете недавних решений Генассамблеи ООН, перспективы афганского урегулирования, деятельность БРИКС в период российского председательства, а также сотрудничество в формате Россия - Индия - Китай", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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