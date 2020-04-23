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МИД РФ: доклад США по нераспространению подрывает международное сотрудничество

В российском внешнеполитическом ведомстве также полагают, что Вашингтон всерьез рассматривает вопрос о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Подход США к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, продемонстрированный в ежегодном докладе Государственного департамента, подрывает международное взаимодействие в этой сфере. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Опубликованная на днях "сигнальная" версия ежегодного доклада Госдепартамента США Конгрессу по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) наглядно демонстрирует сохраняющийся фрагментарный, утилитарный и весьма селективный подход США к соблюдению обязательств в области КВРН, - отметили в министерстве. - На практике это означает прямой подрыв фундаментальных основ и логики многостороннего взаимодействия в области КВРН".

Российские дипломаты указали, что в докладе США декларируют право самостоятельно оценивать соблюдение международных договоренностей другими странами.

"При этом из текста доклада прямо следует, что сами американцы, дескать, никому ничего не должны, все безукоризненно соблюдают, а если все же им указывают на те или иные пробелы, то в Вашингтоне "проводят проверку и убеждаются", что "все выполняется как надо" (разумеется, в их собственной интерпретации)", - констатировали в Москве.

В МИД РФ также полагают, что США всерьез рассматривают вопрос о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"В своих устремлениях к построению нелегитимного с международно-правовой точки зрения "порядка", основанного на формируемых Вашингтоном "правилах", США и в контексте ядерных испытаний пытаются ввести в практику некие понятные только им "американские стандарты нулевой мощности", - заявили в МИД РФ. - Полагаем, что в Вашингтоне всерьез рассматривается вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ. Предостерегаем США от подобных действий, поскольку только развалом ДВЗЯИ дело в таком случае не ограничится. Возможны самые серьезные последствия для режима нераспространения ядерного оружия в целом".

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