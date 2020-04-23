МИД РФ ждет ответ США на просьбу освободить заключенных россиян по гуманитарным причинам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на положительный ответ Вашингтона на просьбу освободить всех россиян, находящихся под следствием или приговоренных к сроку в США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще 24 марта глава МИД России Сергей Лавров направил в адрес госсекретаря США Майкла Помпео устное послание освободить по гуманитарным соображениям не только Константина Ярошенко, но и всех граждан нашей страны, находящихся в США под следствием или приговоренных там к тюремным срокам. Дополнительно была передана нота в посольство США в Москве. Мы надеемся, что официальный Вашингтон в ближайшее время положительно откликнется на наши просьбы, что позволило бы сохранить жизнь и здоровье россиян", - сказала она.

Комментируя ситуацию вокруг приговоренного в США к 20 годам заключения Ярошенко, она отметила, что МИД РФ внимательно следит за его здоровьем. "Спокойствия не добавляет также и ситуация с медицинским обслуживанием в американских тюрьмах. Там, как известно, трудности возникают даже с направлением на рутинные обследования и получением в случае необходимости специфических лекарств", - указала она.

20 апреля адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что Ярошенко узнал о смерти одного из своих сокамерников, который был заражен коронавирусом. Тарасов отметил, что сам Ярошенко по-прежнему "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован.

3 апреля защита Ярошенко направила в администрацию тюрьмы и Бюро тюрем США прошение об освобождении россиянина из-за распространения коронавируса.