{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ ждет ответ США на просьбу освободить заключенных россиян по гуманитарным причинам

В ведомстве внимательно следят за здоровьем россиянина Константина Ярошенко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на положительный ответ Вашингтона на просьбу освободить всех россиян, находящихся под следствием или приговоренных к сроку в США. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще 24 марта глава МИД России Сергей Лавров направил в адрес госсекретаря США Майкла Помпео устное послание освободить по гуманитарным соображениям не только Константина Ярошенко, но и всех граждан нашей страны, находящихся в США под следствием или приговоренных там к тюремным срокам. Дополнительно была передана нота в посольство США в Москве. Мы надеемся, что официальный Вашингтон в ближайшее время положительно откликнется на наши просьбы, что позволило бы сохранить жизнь и здоровье россиян", - сказала она.

Комментируя ситуацию вокруг приговоренного в США к 20 годам заключения Ярошенко, она отметила, что МИД РФ внимательно следит за его здоровьем. "Спокойствия не добавляет также и ситуация с медицинским обслуживанием в американских тюрьмах. Там, как известно, трудности возникают даже с направлением на рутинные обследования и получением в случае необходимости специфических лекарств", - указала она.

20 апреля адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что Ярошенко узнал о смерти одного из своих сокамерников, который был заражен коронавирусом. Тарасов отметил, что сам Ярошенко по-прежнему "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован.

3 апреля защита Ярошенко направила в администрацию тюрьмы и Бюро тюрем США прошение об освобождении россиянина из-за распространения коронавируса.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
МИД: утверждения США о содействии РФ в инциденте с применением хлора в Думе неприемлемы
Инцидент произошел 7 апреля 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС