Захарова назвала вбросами сообщения СМИ Чехии о якобы имевших место российских кибератаках

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией недавно прозвучавшие в ряде чешских СМИ обвинения в адрес России о якобы имевших место кибератаках на объекты инфраструктуры энергетики и здравоохранения Чехии.

"Сейчас раскручивается в ряде чешских СМИ беспочвенная и не подкрепленная опять же никакими фактами, кроме неких утечек у спецслужб, очередная антироссийская кампания по обвинению нашей страны в организации кибератак на объекты инфраструктуры энергетики и здравоохранения Чехии, - сказала она в четверг на брифинге. - Рассматриваем эти лживые вбросы как очередной этап развернутой на Западе нечистоплотной работы по шельмованию России".

Захарова призвала инициаторов этой кампании не действовать путем утечек, а предоставить факты в российское посольство, передать материалы дипломатам, а также созвать консультации и направить дипломатические ноты. "Зачем опять использовать этот британский инструмент по развалу двусторонних отношений через СМИ и бесконечные утечки? На территории Чехии разворачивается не одна такая информационная кампания, а сразу несколько. Они имеют явно антироссийскую направленность, нанося существенный удар по двусторонним связям наших стран", - добавила официальный представитель МИД.

Она выразила сожаление, что "подобные идеи имеют поддержку со стороны отдельных представителей чешской власти, которые спешат поупражняться в антироссийской риторике". "Хотели бы предостеречь авторов этой кампании от дальнейшего педалирования темы мифических российских хакеров, которая особо цинично выглядит в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда всеми государствами создан фронт борьбы с ней", - указала Захарова.