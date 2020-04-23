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Кризис в Сирии
Обновлено 

МИД: утверждения США о содействии РФ в инциденте с применением хлора в Думе неприемлемы

Инцидент произошел 7 апреля 2018 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Утверждения Вашингтона о том, что Россия якобы оказывала содействие властям Сирии в инциденте с применением хлора в городе Дума, неприемлемы. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ в связи с публикацией "сигнальной" версии доклада Госдепартамента США о соблюдении международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"Утверждения о "содействии" России сирийским властям в связи с инцидентом с применением хлора в городе Дума 7 апреля 2018 года неприемлемы. Целый ряд подобного рода преступлений совершен спонсируемой извне сирийской вооруженной оппозицией и аффилированными с ней псевдогуманитарными НПО по типу пресловутых "Белых касок", - подчеркнули в дипведомстве.

"Их цель не скрывается - дискредитация законного правительства Сирии и провоцирование ударов со стороны США и их союзников по суверенному государству в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - добавили в министерстве.

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СШАРоссияКризис в Сирии
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