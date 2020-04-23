Россия призвала США к конкретным шагам по выполнению обязательств по биооружию

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия призывает Соединенные Штаты предпринять конкретные меры в сфере биологического оружия для снятия озабоченностей, вызванных действиями Пентагона, в том том числе в Грузии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ в связи с публикацией "сигнальной" версии доклада Госдепартамента США о соблюдении международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"Вызывает серьезные вопросы военно-биологическая деятельность Пентагона в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ, - отметили российском внешнеполитическом ведомстве. - Особое внимание обращает на себя деятельность на базе так называемого Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара в Грузии, где американские военные реализуют программы двойного назначения, о которых Вашингтон не предоставляет информацию в рамках мер укрепления доверия Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)".

"Призываем США ответственно подходить к выполнению обязательств в рамках КБТО, предпринять конкретные шаги по снятию упомянутых выше озабоченностей. Рассчитываем на поддержку Вашингтоном российских инициатив, нацеленных на упрочение режима КБТО", - указали в МИД РФ.