{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство России призывает избегать дестабилизирующих действий на кипрском шельфе

В посольстве отметили, что Россия как постоянный член СБ ООН готова оказывать содействие процессу решения кипрской проблемы

НИКОСИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Никосии призывает избегать действий у берегов Кипра, способных привести к дестабилизации и кризису в регионе Восточного Средиземноморья. Об этом сказано в обнародованном в четверг заявлении российского дипломатического представительства в связи с развитием событий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, куда для осуществления буровых работ было направлено турецкое судно "Явуз".

"Внимательно следим за развитием ситуации вокруг исключительной экономической зоны Республики Кипр. Призываем, особенно в свете противодействия мирового сообщества общей угрозе в виде коронавирусной пандемии, воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в регионе, строго следовать принципам международного права, избегать угроз применения силы, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем, налаживанию диалога и выработке мер доверия", - сказано в тексте этого заявления, переданного в ТАСС.

В посольстве также подчеркнули, что события в зоне газового месторождения на кипрском шельфе так или иначе увязаны с давней проблемой разделенного острова. "Исходим из того, что данная ситуация в очередной раз подтверждает необходимость достижения прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрского вопроса, отвечающего как интересам самих киприотов, так и задаче обеспечения мира, безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье", - добавили в дипломатическом представительстве РФ.

В посольстве также подчеркнули, что Россия как постоянный член СБ ООН готова оказывать процессу решения кипрской проблемы "все необходимое содействие".

Реакция Никосии на буровые работы

19 апреля буровое судно "Явуз" направилось в сопровождении фрегата ВМС Турции из порта Ташуджу в провинции Мерсин в 6 и 7 блоки кипрской ИЭЗ для осуществления там буровых работ, запланированных с 20 апреля по 18 июля. На следующий день канцелярия президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса заявила, что Анкара "продолжает открыто преследовать свои незаконные экспансионистские планы" в разгар пандемии коронавируса, добавив, что менее чем за год это уже шестая по счету буровая операция Турции в ИЭЗ Кипра. Канцелярия напомнила, что зона, куда направилось турецкое буровое судно, принадлежит Республике Кипр на основании международного права и что лицензии на разведку газа в 6 и 7 блоках кипрской ИЭЗ выданы двум европейским компаниям: итальянской Eni и французской Total.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована не признанная мировым сообществом ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Теги
КипрТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Небензя предостерег Израиль от односторонней реализации "сделки века"
Постоянный представитель России при ООН отметил, что актуальной остается задача достижения межпалестинского единства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС