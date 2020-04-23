Посольство России призывает избегать дестабилизирующих действий на кипрском шельфе

НИКОСИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Никосии призывает избегать действий у берегов Кипра, способных привести к дестабилизации и кризису в регионе Восточного Средиземноморья. Об этом сказано в обнародованном в четверг заявлении российского дипломатического представительства в связи с развитием событий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, куда для осуществления буровых работ было направлено турецкое судно "Явуз".

"Внимательно следим за развитием ситуации вокруг исключительной экономической зоны Республики Кипр. Призываем, особенно в свете противодействия мирового сообщества общей угрозе в виде коронавирусной пандемии, воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в регионе, строго следовать принципам международного права, избегать угроз применения силы, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем, налаживанию диалога и выработке мер доверия", - сказано в тексте этого заявления, переданного в ТАСС.

В посольстве также подчеркнули, что события в зоне газового месторождения на кипрском шельфе так или иначе увязаны с давней проблемой разделенного острова. "Исходим из того, что данная ситуация в очередной раз подтверждает необходимость достижения прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрского вопроса, отвечающего как интересам самих киприотов, так и задаче обеспечения мира, безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье", - добавили в дипломатическом представительстве РФ.

В посольстве также подчеркнули, что Россия как постоянный член СБ ООН готова оказывать процессу решения кипрской проблемы "все необходимое содействие".

Реакция Никосии на буровые работы

19 апреля буровое судно "Явуз" направилось в сопровождении фрегата ВМС Турции из порта Ташуджу в провинции Мерсин в 6 и 7 блоки кипрской ИЭЗ для осуществления там буровых работ, запланированных с 20 апреля по 18 июля. На следующий день канцелярия президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса заявила, что Анкара "продолжает открыто преследовать свои незаконные экспансионистские планы" в разгар пандемии коронавируса, добавив, что менее чем за год это уже шестая по счету буровая операция Турции в ИЭЗ Кипра. Канцелярия напомнила, что зона, куда направилось турецкое буровое судно, принадлежит Республике Кипр на основании международного права и что лицензии на разведку газа в 6 и 7 блоках кипрской ИЭЗ выданы двум европейским компаниям: итальянской Eni и французской Total.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Анкары, не признает ни одно государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована не признанная мировым сообществом ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.