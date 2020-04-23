Посольство России в Праге отказалось от использования нового названия в своем адресе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Праге имеет два адреса и при изменении одного из них приняло решение сохранить за собой регистрацию на улице с историческим названием. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Площадь Под Каштаны, на которой располагалось посольство, властями чешской столицы 27 февраля была переименована в площадь Бориса Немцова. Пражская мэрия затем уведомила дипломатическое представительство, что за ним закрепляется адрес консульского отдела по улице Коруновачни.

"Дело в том, что, по данным пражского кадастра, основное здание посольства находится по двум адресам. О чем Департамент предпринимательства и гражданско-правовых вопросов городской мэрии нам сообщил после переименования площади Под Каштаны, ранее служившей официальным адресом диппредставительства, - сказала Захарова. - Учитывая юридическую равнозначность адресов, посольство решило воздержаться от использования вновь образованного названия и в дань традиций сохранить укоренившееся в Праге название улиц в своем адресе".

Захарова обратила внимание на то, что после согласования всех процедур с МИД Чехии диппредставительство выложит на своем сайте информацию об актуальном адресе. Она указала на технический характер смены адреса и призвала не искать в этом политического подтекста.