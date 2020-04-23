МИД РФ: вопрос о переносе памятника Коневу не должен был решаться в одностороннем порядке

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Решение о том, где должен стоять памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, не должно было приниматься в одностороннем порядке. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос о том, в чьей собственности находится памятник, в данном рассматриваемом контексте значения не имеет. Очевидно, что произвольный демонтаж монумента не вписывается в добросовестное исполнение обязательств, касающихся ухода за памятником и его сохранения, - сказала она. - Учитывая необходимость обеспечения доступа к монументу, вопрос его местонахождения не должен был решаться в одностороннем порядке. Статьей 5 договора предусмотрен обширный механизм консультаций на различных уровнях, его можно было задействовать в этой связи".

Захарова отметила, что снос монумента является явным нарушением основополагающего для российско-чешских связей Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который, в частности, предписывает сторонам обеспечивать сохранность воинских памятников, а также предоставлять доступ к ним.

"В данном случае говорить о выполнении чешской стороной указанных положений договора не приходится. Обязанность надлежащего исполнения данного документа лежит на правительстве этой страны", - добавила представитель МИД РФ. Она также напомнила, что согласно Венской конвенции о праве международных договоров каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться, а "ссылки на положения внутреннего права, как и решение местных органов в качестве оправдания для невополнения договора, недопустимы".

"Мы призываем партнеров вернуться к выполнению вытекающих из упомянутого договора обязательств в полном объеме. Готовы к предметному диалогу с чешской стороной по этой проблеме, которая, конечно, отягощает двусторонние отношения", - подчеркнула дипломат.