Небензя предостерег Израиль от односторонней реализации "сделки века"

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия обеспокоена сообщениями о планах по односторонней реализации так называемой сделки века в части, касающейся аннексии палестинских территорий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию в онлайн-формате.

"К сожалению, поступающие сообщения свидетельствуют о том, что продолжается поселенческая активность, снос палестинской недвижимости. Не прекращаются и столкновения, которые ведут к жертвам", - сказал российский постпред.

"Обратили внимание на достигнутые между израильскими политическими лидерами понимания по преодолению внутриполитического кризиса, - добавил он. - Однако с обеспокоенностью отмечаем сообщения о планах по односторонней реализации так называемой сделки века в части, касающейся аннексии палестинских территорий". "В этой связи считаем критически важным, чтобы, с целью сохранения мирного процесса, стороны не предпринимали провокационных действий, односторонних шагов", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он также добавил, что актуальной остается задача достижения межпалестинского единства. "Россия предпринимает усилия по сплочению палестинских рядов. Высоко ценим роль наших египетских друзей на этом направлении", - заключил Небензя.

В конце января президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предложили неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима. Причем, по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис. В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Против "сделки века" выступили Палестина и арабские государства. В Москве отметили, что она не соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.