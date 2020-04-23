Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Копия соответствующего распоряжения от 23 апреля опубликована в четверг в официальном Telegram-канале "Единой России".

"Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.

Ранее Овсянников был исключен из рядов "Единой России" за скандал, устроенный им в аэропорту Ижевска. По данным источника в правоохранительных органах, полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а после просьбы показать документы начал нецензурно выражаться. Минпромторг пообещал провести внутреннее расследование.

Овсянников на своей странице в Facebook принес извинения за нецензурную лексику, подчеркнув, что не отказывался от выполнения законных требований сотрудников службы авиабезопасности и полиции.

"Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", - приводится в партийном Telegram-канале комментарий секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Овсянников стал замминистра промышленности и торговли РФ в октябре 2019 года. В 2016-2019 годах он был губернатором Севастополя.