Посольство России в Эстонии напомнило о бесповоротном воссоединении Крыма с Россией

ТАЛЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии обратило внимание властей страны на тот факт, что решение о воссоединении Крыма с Россией, принятое в 2014 году, является окончательным и бесповоротным.

"В связи с поднявшимся переполохом по поводу обнаружения "бдительным эстонским семиклассником" российского Крыма в своем школьном учебнике английского языка, используемом уже несколько лет, хотели бы отметить, что ни заклейка страниц учебников, ни даже их полная замена в целях борьбы с неугодными географическими реалиями никак не отменяют того, что подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались за возвращение в состав Российской Федерации, - отметило дипломатическое представительство РФ в своем комментарии, размещенном в Facebook в четверг. - И это решение окончательное и бесповоротное".

"Добавим, что этот свершившийся факт, в частности, отражен на широко используемых в Эстонии картах Google Maps, - отметило посольство. - Как же быть в этом случае? Заклеивать экраны смартфонов?"

Во вторник эстонские СМИ сообщили, что Конгресс украинцев Эстонии направил жалобу в министерство образования и науки страны в связи с тем, что в учебниках английского языка I love English 7 для учеников 7-х классов эстонских школ полуостров Крым изображен на карте частью России. Директор выпустившего учебник издательства Studium Ааво Кенник назвал произошедшее ошибкой и предложил заклеить часть карты в учебниках таким образом, чтобы Крым выглядел частью Украины.