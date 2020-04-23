Косачев призвал международное сообщество "стараться развести по углам" США и Иран

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обострение ситуации после взаимных угроз США и Ирана может произойти по инициативе любой из сторон, поэтому международное сообщество должно приложить усилия, чтобы не допустить военного сценария развития событий. Об этом ТАСС заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Понятно, что обострение может произойти по инициативе любой из сторон, причем, что особенно тревожно, каждая оставила за собой право на военные действия по сугубо субъективным основаниям. Вашингтон говорит об опасном приближении кораблей, а Тегеран - об угрозах безопасности. Но какое расстояние или угрозу каждый сочтет достаточной для собственной атаки, никто не знает", - сказал Косачев, охарактеризовав последние заявления Вашингтона и Тегерана как "новый виток напряженности в и без того непростых двусторонних отношениях" двух стран.

Он убежден, что все зависит именно от намерений самих командующих, и пока, по мнению сенатора, "можно лишь предполагать, что войны и репутации агрессора явно никто не хочет". Однако на решительные "ответные" действия способны обе стороны, считает глава международного комитета СФ. "Поэтому международное сообщество должно говорить "брейк" в этой ситуации и стараться развести оппонентов по углам", - подчеркнул Косачев.

Парламентарий констатировал, что моряки воспринимают приближение чужих кораблей к своим как угрозу, однако призвал не забывать, что это происходит не в Мексиканском заливе, а у иранских границ, "и приближение военных кораблей самого могущественного флота мира в сопровождении воинственной риторики лидера США тоже логично ощущается как прямая угроза". "Будем надеяться, что на самом деле и те, и другие отрабатывают скорее внутреннюю повестку, демонстрируя дома готовность к решительным действиям, но не желание к ним переходить в скором времени", - сказал Косачев.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море. В ответ на это в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами сказал, что иранские ВС готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны.