Трутнев посоветовал врио главы Камчатки сократить неэффективных чиновников

ТАСС, 23 апреля. Сокращение неэффективных чиновников позволит Камчатке оптимизировать работу краевого правительства в условиях пандемии, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании с врио губернатора региона Владимиром Солодовым, которое прошло четверг по видеосвязи.

Солодов в апреле сменил возглавлявшего край девять лет Владимира Илюхина, врио губернатора сразу обратил внимание на важность эффективной работы чиновников и после отставки краевого правительства начал формирование команды. В начале апреля в Камчатском крае выявили первые случаи заражения коронавирусом, из-за чего краевым властями пришлось переориентировать работу, в том числе с точки зрения бюджетных расходов.

"Простое первое предложение - посмотрите чиновников всех. Я вас как в прошлом тоже губернатор уверяю: я делал десятипроцентное сокращение каждый год, и ничего не произошло. Пермский край - тогда еще область - от этого хуже жить и развиваться не стал. От неэффективных людей, которые всю свою работу видят в перекладывании бумажек и крючкотворстве, просто освобождайтесь - это будет первым хорошим шагом", - сказал Трутнев. Видео опубликовано на странице Минвостокразвития в Instagram.

Как добавили в пресс-службе полпредства, вице-премьер также поручил министерству разработать принцип, в соответствии с которым Камчатка будет сокращать расходы, чтобы это не сказалось на жизни людей и развитии экономики.

Президент России Владимир Путин 2 апреля назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого работал председателем правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялось после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.