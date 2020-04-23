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Кризис на Украине

В России подтвердили проработку встречи глав МИД "нормандской четверки"

Переговоры запланированы на 30 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Проведение переговоров глав МИД стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) прорабатывается. Об этом ТАСС заявили в четверг в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя сообщения МИД Украины о том, что контакты планируются на 30 апреля.

"Встреча прорабатывается", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в четверг представитель МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что переговоры "нормандской четверки" предварительно запланированы на 30 апреля в формате видеоконференции.

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