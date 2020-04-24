В постпредстве России раскритиковали позицию Украины по резолюции Генассамблеи ООН

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Позиция Украины по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН помешает в условиях пандемии снять экономические санкции с ряда развивающихся стран. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии постпредства России в ответ на реакцию Украины на российский проект резолюции.

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего - в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен, - подчеркнули в российской дипмиссии. - Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела".

Там также указали, что призыв в Генассамблее ООН к пересмотру экономических ограничений из-за коронавируса не относился к односторонним мерам против Москвы. "За антироссийские санкции просим наших коллег не беспокоиться. Напоминаем: мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять", - подчеркивается в комментарии.

"Нашим украинским коллегам пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора", коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию", - добавили в постпредстве.

Ранее там отметили, что отказ ряда стран, включая Украину, Грузию, Великобританию, США и государства ЕС, поддержать российское предложение об ослаблении односторонних санкций осложнит общую борьбу с пандемией коронавируса.