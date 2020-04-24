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Кудрин пожелал кабинету Мишустина не бояться необычных решений и критики

По словам главы Счетной палаты, будущее правительства во многом зависит от того, как оно ответит в ближайшие полгода на вызовы, которые ставит перед ним ситуация в стране и мире
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин желает правительству Михаила Мишустина, которое в субботу отметит 100 дней с начала работы, не бояться нестандартных решений и спокойно относиться к критике.

"Правительство было сформировано в середине января с понятной повесткой перезагрузки нацпроектов и наццелей, цифровизации и переориентирования государственного управления на результаты, повышения эффективности госаппарата. Были видны интересные заходы по этим темам, по поддержке бизнеса, по активизации, например, взаимоотношений с ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития, объединяющей развитые страны - прим. ТАСС). Однако уже через месяц после формирования оказалось, что вызовы совершенно другие, повестка поменялась абсолютно", - отметил Кудрин в беседе с ТАСС.

По его словам, будущее нынешнего правительства будет во многом зависеть от того, как оно ответит в ближайшие полгода на вызовы, которые ставит перед ним ситуация в стране и мире. "Россия и мир вошли в беспрецедентный кризис, и от того, как в ближайшие полгода правительство ответит на этот кризис, видимо, будет зависеть его судьба. К сожалению, команде приходится сыгрываться в экстремальной ситуации, "по ходу игры". Его главное преимущество - это профессиональное правительство, очень технически и технологически подкованное", - сказал глава Счетной палаты.

Думать на перспективу

В нынешней ситуации Кудрин призвал кабинет Мишустина не только реагировать на кризис, но и думать на перспективу. "Пациента не просто надо вылечить, надо, чтобы он потом жил много лет здорово и счастливо", - отметил он.

"Пожелать хочу не бояться принимать серьезные решения, предлагать нестандартные меры. Кризис этот нестандартный, нужно понимать, что и действия должны быть решительными, беспрецедентными. Хочу пожелать правительству, принимая сейчас тактические решения, не забывать о стратегии. Это дополнительная сложность: надо и на кризис реагировать, но и думать на два-три года вперед. Нынешняя ситуация, например, явно заставляет задуматься о будущем здравоохранения и образования, которые последние годы были недофинансированы, на которые обращалось недостаточно внимания", - сказал глава Счетной палаты.

Не бояться критики

Кудрин вспомнил свой опыт работы в правительстве во время кризиса 2008 года, когда он возглавлял Минфин. В подобные периоды, по его словам, в адрес кабинета министров часто звучит необоснованная критика, но к некоторым советам стоит прислушаться.

"Хочу пожелать правительству спокойнее относиться к критике. По себе, помня опыт 2008 года, знаю, что в такие моменты много появляется советчиков и критиков, часть этих советов и критики совершенно неадекватна, но из некоторых советов и критики можно почерпнуть что-то полезное. Не надо относиться к этому болезненно", - сказал он.

"Конечно, хочу пожелать стойкости, сил и веры в себя. Знаю, что многие члены правительства работают сейчас на износ, держитесь, коллеги!" - заключил Кудрин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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