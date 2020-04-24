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Косачев заявил, что предопределенных решений по изменению закона о контрсанкциях нет

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам, речь идет "об анализе накопленного опыта и наложении этого опыта на новые условия"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства РФ в условиях пандемии проанализирует в числе прочих применение закона о контрсанкциях, но предопределенных решений по его изменению нет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее издание "Коммерсантъ" написало со ссылкой на Косачева, что комитет намерен проанализировать опыт применения принятого в 2018 году закона о контрсанкциях, определяющий список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.

"Комитет намерен проанализировать применение закона о контрсанкциях. Но никаких предопределенных решений в ту или иную сторону нет, задача так не ставится. Но изменились условия. Речь идет об анализе накопленного опыта и наложении этого опыта на новые условия", - сказал Косачев.

"Вот пример. Теоретически - под контрсанкции могла попасть марлевая ткань, производимая в недружественной стране, но нужная сейчас отечественным производителям масок. Анализ будет именно такого рода", - пояснил сенатор.

Он добавил, что выводы еще только предстоит сделать, и они могут быть самыми разными, а темп работы будет зависеть от оперативности ответов ведомств, отвечающих за соответствующие сектора российской экономики.

Косачев подчеркнул, что речь не идет только об этом законе. "Я привел его в качестве примера той работы, которая относится в том числе к компетенции комитета по международным делам. А законов, требующих анализа правоприменительной практики, достаточно и без того, этим и будет заниматься межкомитетская рабочая группа", - отметил парламентарий.

О законе

В 2018 году был принят закон об ответных мерах на ограничительную политику Запада в отношении России. Изначально инициатива, внесенная руководством Госдумы, предусматривала запрет на поставки из США и стран, поддерживающих антироссийский курс Вашингтона, промышленных товаров, лекарств, продукции высокотехнологичных отраслей. Однако такая трактовка вызвала ряд вопросов и опасений со стороны делового, научного и экспертного сообщества. Депутаты решили пойти на компромисс и провести расширенные консультации по доработке законопроекта еще до утверждения его концепции.

В результате достигнутого консенсуса, зафиксированного отдельно в постановлении при принятии инициативы в первом чтением, было решено отойти от конкретизации отдельных отраслей и сфер применения российских контрсанкций. В окончательной редакции правительству были даны широкие полномочия по введению ответных мер в отношении американских товаров и услуг.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссия
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