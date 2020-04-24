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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров продолжает работать в полноценном режиме в условиях пандемии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что формат телефонных переговоров министра дополнился переговорами в режиме видеоконференции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает трудиться в полноценном режиме на Смоленской площади. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Сергей Викторович в соседнем кабинете, через стенку, записывает интервью для "Большой игры", которое выйдет завтра. Он самоизолировался на работе, как и мы все. Конечно, мы приезжаем домой, переночевать, переодеться и как-то прийти в себя, но мы работаем на Смоленской площади", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова отметила, что формат телефонных переговоров министра дополнился переговорами в режиме видеоконференции. "У нас запланированы и уже проходили и тройственные переговоры, и многосторонние. Будут и еще. Со следующей недели мы ожидаем новые переговоры в видеоформате на уровне министра", - указала она.

В среду главы МИД РФ, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф провели трехстороннюю телеконференцию по Сирии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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