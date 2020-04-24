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Песков: для проведения саммита "пятерки" СБ ООН нужно синхронизировать графики лидеров

Пресс-секретарь президента уточнил также, что Кремль пока не анонсировал конкретных дат

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Проведение саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН зависит от согласования графиков лидеров и подготовки документа, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Кремль не анонсировал конкретных дат.

"По мере того и если будет согласован документ, будут синхронизированы все графики глав государств и правительств, тогда мы уже будем делать соответствующее объявление", - сказал представитель Кремля.

17 апреля президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН (Россия, Франция, США, Китай, Великобритания) в формате видеоконференции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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