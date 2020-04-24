Матвиенко: блокировавшие в ООН резолюцию об отмене санкций страны поступили бесчеловечно

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Страны, которые заблокировали принятие на Генассамблее ООН российской резолюции о снятии односторонних экономических санкций в условиях пандемии, поступили безнравственно и бесчеловечно. Такое мнение высказала в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те страны, которые заблокировали принятие декларации в таких сложнейших условиях, которые происходят в мире, они поступили безнравственно, бесчеловечно, я бы сказала, кощунственно. Это как раз то время, когда мы должны преодолеть все разногласия - идеологические, политические", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Она наполнила, что речь в резолюции шла о поддержке развивающихся государств, которые оказались в наиболее тяжелой ситуации. "Цена такого решения - заблокировать принятие декларации - это цена тысяч жизней людей. Это будет на их совести", - сказала спикер СФ.

"Россия будет и дальше настойчиво продвигать идею снятия любых односторонних санкций в плане обеспечения лекарствами, продовольствием, медоборудованием, другими средствами, чтобы спасти жизни людей. Думаю, что союзников у нас будет намного больше", - добавила она.

В начале апреля Россия предложила принять резолюцию с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса, в которой, в частности, предлагалось отказаться от торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций, "чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости". Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС выступили против предложенной резолюции.