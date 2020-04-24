Лавров обсудит с главами МИД стран БРИКС возможность совместной борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 апреля в рамках внеочередного совещания в формате видеоконференции обсудит с главами МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) влияние пандемии на международные отношения и возможность совместных мер борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В центре внимания будут вопросы влияния вызванного вспышкой коронавирусной инфекции кризиса на международные отношения. Министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах "пятерки" по противодействию COVID-19 и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий пандемии. Также будут рассмотрены актуальные вопросы развития пятистороннего стратегического партнерства, включая календарь мероприятий российского председательства в БРИКС в текущем году", - информировали в дипведомстве.