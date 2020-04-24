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Первый вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин покидает пост

Ранее у него проводился обыск в рамках уголовного дела о хищении денежных средств

ПЕРМЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин покидает свой пост, сегодня его последний рабочий день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

В четверг в кабинете у Сюткина полиция провела обыски, как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту хищения денежных средств при строительстве нового зоопарка в Перми.

"24 апреля у Михаила Сюткина последний рабочий день на должности первого вице-премьера", - сообщили в пресс-службе.

 

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РоссияПермский край
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