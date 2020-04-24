Сенатор Морозов примет участие в праймериз единороссов на довыборах в Думу в Татарстане

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Олег Морозов подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов "Единой России" (так называемых праймериз) на довыборы в Госдуму, которые пройдут в Нижнекамском одномандатном округе в Татарстане. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Более шести тысяч человек подали документы на участие в праймериз. В пятницу, 24 апреля оргкомитет по проведению предварительного голосования в Татарстане принял документы от члена Совета Федерации Олега Морозова. Сенатор от Татарстана решил участвовать в дополнительных выборах в Государственную думу", - говорится в сообщении.

Все необходимые документы Морозов, который находится сейчас в Москве, выслал почтой. "Члены оргкомитета "Единой России" принимали решение о его регистрации при помощи конференц-связи. В связи с пандемией коронавируса все заседания оргкомитета проходят онлайн", - говорится в сообщении.

По словам заместителя секретаря регионального отделения партии, председателя оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрия Камалтынова, ситуация с пандемией коронавируса внесла коррективы в процедуру праймериз. Возможность проводить встречи и дебаты с избирателями лично отсутствует, поэтому кандидаты, планирующие участие в выборах, будут проводить агитационную кампанию в сети. Для этого им необходимо записать не менее двух роликов.

Праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

По предварительным данным, в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы. В Татарстане запланированы выборы президента, муниципальные выборы, а также дополнительные выборы по одному округу в Госдуму и Госсовет республики.