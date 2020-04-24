Посол РФ в Вашингтоне призвал США защищать историческую правду о Второй мировой

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов той поры.

"Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей - наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет", - говорится в тексте приветственного слова Антонова по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Оно было обнародовано в пятницу. Подготовлено это приветствие для специального выпуска англоязычного международного приложения "Российской газеты" - Russia Beyond the Headlines.

Глава российской дипмиссии напомнил, что "в то судьбоносное для всего человечества время СССР и США плечом к плечу сражались против агрессоров". "В память об этом в разных уголках Соединенных Штатов проходят трогательные церемонии с участием российских дипломатов и соотечественников: на могилах советских летчиков в Анкоридже и краснофлотца в Сиэтле, у памятника союзным летчикам в Фэрбенксе, в День проекта "Зебра" 11 января в Элизабет-Сити, у Национального мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне в День памяти и скорби и в День Неизвестного солдата, - подчеркнул Антонов. - Ежегодно 25 апреля - в день исторической встречи союзников на Эльбе в 1945 году - на Арлингтонском кладбище дипломаты из посольств государств - участников СНГ, представители администрации [США], советские и американские ветераны возлагают венки к мемориальной табличке "Дух Эльбы".

"Мы свято чтим память наших союзников - американцев, британцев, французов", - добавил посол. Он рассказал о том, что в 2020 году в США будет увековечена "память Героя Советского Союза французского летчика Марселя Альбера, воевавшего в легендарном авиаполку "Нормандия-Неман". "После войны он переехал в Америку. В городе Чипли (штат Флорида), где Альбер похоронен, установим бронзовый бюст работы российского скульптора Михаила Сердюкова. Поддержку проекту оказывает посольство Франции и российские соотечественники", - пояснил Антонов.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.