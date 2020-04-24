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Отставки и назначения

"Единая Россия" приостановила членство экс-министра транспорта Саратовской области

Решение принималось на основании личного письменного заявления Николая Чурикова

САРАТОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Членство экс-министра транспорта Николая Чурикова в партии "Единая Россия" приостановлено в пятницу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения партии.

Постановлением губернатора региона Чуриков 16 апреля был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Ранее на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму, сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по поручению Вячеслава Володина обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности Чурикова в связи с письмом о выполнении строительных и ремонтных работ дорог области аффилированными министру организациями.

"Членство экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николая Чурикова в "Единой России" приостановлено решением местного политсовета Марксовского отделения партии. Вопрос был рассмотрен сегодня, 24 апреля, на заседании политсовета под председательством секретаря местного отделения "Единой России" Михаила Копылова", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, решение принималось на основании личного письменного заявления Чурикова.

Чуриков занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовский области с 9 апреля 2014 года.

Теги
РоссияОтставки и назначенияСаратовская область
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